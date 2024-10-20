Прохожий спас мужчину с оторванной из-за падения под поезд рукой

В Отрадном в Кировском районе Ленинградской области прохожий спас мужчину, которому оторвало руку из-за попадания под поезд, пишет «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram-канале. По данным канала, инцидент произошел в около станции Ивановская.

Канал сообщает: пострадавший сам обратился за помощью к неравнодушному мужчине и смог объяснить, что с ним случилось. По дороге в Шлиссельбургскую больницу он оставался в сознании, однако упал в обморок в медучреждении.

По данным канала, врачи подтвердили травматическую ампутацию руки. Следственные органы проводят проверку.

Ранее днем во Всеволожском районе Ленинградской области произошло столкновение машины скорой помощи с иномаркой. В результате ДТП спецавтомобиль перевернулся. В момент происшествия в машине скорой помощи не было пациента, но пострадали два фельдшера.

До этого стало известно, что в подмосковном Домодедово возбуждено уголовное дело по факту лобового ДТП с легковушкой, в результате которого погибли пять человек. По предварительным данным, водитель Lada по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с грузовиком. Все погибшие находились в салоне отечественного автомобиля.