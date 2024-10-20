Появились кадры пожара в сталинской высотке в Москве

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, сделанное очевидцами, с места пожара в сталинской высотке в Москве. На кадрах заметно, что огонь охватил крышу дома, расположенного у метро «Красные Ворота».

По информации канала, открытое горение уже ликвидировано, площадь пожара оценивается в 30 квадратных метров. По предварительной информации, загорелся деревянный обрешетник кровли. Судя по видео, на место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов и машина скорой помощи.

Высотное здание было построено в 1947–1953 годах. Особенностью архитектурного объекта стало размещение в нем наземного вестибюля станции метро «Красные Ворота». SHOT писал, что последнее время в высотке проводилась реконструкция.

20 октября в Москве на Новинском бульваре загорелся ретроавтомобиль. Плотный смог заполонил всю проезжую часть. Очевидцы отмечали, что на улице было невозможно дышать.

Накануне, 19 октября, мощный пожар произошел на 55-м километре трассы М-7 в подмосковном Ногинске. На дороге вспыхнули сразу две фуры с топливом. Авария, по предварительным данным, произошла из-за столкновения двух автомобилей. По информации регионального МЧС, в результате аварии никто не пострадал.