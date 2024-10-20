В Воронежской области объявляли ракетную опасность

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявляли на территории Воронежской области. Об этом сообщал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Гусев.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - писал он.

Позже сигнал был отменен.

В новость внесены изменения (20:28 мск) - добавлена информация об отмене сигнала ракетной опасности.