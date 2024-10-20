Мать убила маленького сына и выкинула его в коробке

Жительница Коврова во Владимирской области убила сына 2023 года рождения, оставив его одного в квартире без еды и воды, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону. После этого она вынесла тело ребенка в коробке. По подозрению в убийстве задержана девушка 2005 года рождения, ей предъявлено обвинение.

По подозрению в совершении преступления следователями в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ задержана мать ребенка — жительница Коврова 2005 года рождения. Последней предъявлено обвинение, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что тело малыша нашли 18 октября на участке местности в районе улицы Восточная. Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий по раскрытию преступления, после чего в тот же день задержали подозреваемую. Мать ребенка уже созналась в содеянном.

По информации источника Зебра ТВ, женщина также имеет трехлетнего сына, воспитываемого бабушкой. При этом подозреваемая официально не состоит в браке, не учится и не работает. Согласно публикации, она вела асоциальный образ жизни.

Ранее в деревне Демидовка Тульской области трое детей погибли при пожаре, оставшись дома без взрослых. По информации МЧС России, среди них восьмилетняя девочка и двое мальчиков трех и четырех лет.