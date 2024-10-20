Пьяный россиянин случайно убил любимую и лег умирать рядом с ней

Житель Еврейской автономной области, находясь в пьяном состоянии, случайно убил свою возлюбленную и лёг умирать рядом с ней, однако у него это не получилось. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

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В публикации говорится, что 41-летний мужчина и его 45-летняя спутница отдыхали в своем доме вместе с друзьями. После застолья все разошлись по домам, а мужчине показалось, что его возлюбленная флиртовала за другим. В порыве ревности он ударил её кулаком по лицу, тогда женщина упала на пол. В итоге у россиянки пошла кровь из носа, после чего закатились глаза и ухудшилось дыхание. Испугавшись, мужчина сделал ей массаж сердца, однако женщина скончалась у него на руках.

На допросе он рассказал, что даже не понял, что это он убил женщину. По его словам, он думал, что она скончалась из-за отравления алкоголем. Он решил, что скоро отравление подействует и на него, и лёг умирать рядом с женщиной, написав предсмертную записку. Однако утром мужчина проснулся и вызвал полицию, когда увидел тело любимый.

Сейчас жители ЕАО задержали. Ранее он был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести, передает LIFE.ru.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области мужчина убил и расчленил свою девушку, после чего подал заявление о её пропаже и неделю её искал с волонтёрами.