В СК сообщили детали жестокого убийства российского певца Трикопюшона

В региональном управлении СУ СК РФ подтвердили задержание убившей мужа 34-летней супруги российского рэпера Алексея Банникова, более известного как Трикапюшон. По ходатайству следователя обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, рассказали РИА Новости в СУ. Возбуждено уголовное дело.

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Согласно информации ведомства, в вечернее время 16 октября в колясочной одного из домов по улице Дегтярева в Челябинске между знакомыми во время распития спиртных напитков произошла ссора. В ходе конфликта местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, "нанесла удар ножом в шею 35-летнему потерпевшему". От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Убитый был другом и коллегой рэпера Энди Картрайта, которого в 2020 году расчленила жена. В частности, у исполнителей вышло несколько совместных треков.

Трикопюшон не так давно освободился из мест лишения свободы, куда попал приблизительно осенью 2020 года.