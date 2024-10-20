СМИ: экс-мэр Владивостока, осужденный на 15 лет, отправится на СВО

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет по обвинению в коррупции, подписал контракт с Минобороны и отправится в зону СВО. Об этом заявил адвокат Пушкарева Руслан Омельченко.

«Да, мой доверитель действительно подписал контракт с Минобороны», — передает «Коммерсант» слова адвоката.

Там добавили, что больше Пушкарев никак не прокомментировал ситуацию.

Тверской районный суд Москвы 9 апреля 2019 года признал виновными в получении и даче взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями Игоря Пушкарева. Он был приговорен к 15 годам строгого режима. Советский районный суд Владивостока 6 марта 2024 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к бывшему мэру и другим ответчикам, передает RT. Сумма иска составила более 1,45 миллиардов рублей.