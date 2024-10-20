Число погибших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до пяти

В тамбовском городе Кирсанов спасатели извлекли из-под завалов тело человека. Таким образом, число погибших при взрыве в многоэтажном доме выросло до пяти.

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"При разборе запалов обнаружено тело пятого погибшего", - рассказали в МЧС России.

Напомним, ранним утром 19 октября из-за утечки бытового газа в квартире верхнего этажа пятиэтажки на улице Коммунистической произошел взрыв, частично обрушивший конструкции четвертого и пятого этажей.

После взрыва произошел пожар, охвативший 150 квадратных метров и продолжавшийся несколько часов. Пятиэтажку эвакуировали, жителей расселили по родственникам и в ПВР. Побывавший на месте ЧП тамбовский губернатор Максим Егоров распорядился ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.

Пострадавший дом обследуют специалисты на предмет безопасности его дальнейшей эксплуатации. Один из жителей пятого этажа спасся чудом - он находился в соседней квартире и за несколько минут до взрыва проснулся, встал с постели, чтобы померить давление. Он услышал страшный грохот и увидел, как мимо него по коридору пролетела входная дверь.