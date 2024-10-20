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В аэропорту Казани сняты временные ограничения

В аэропорту Казани сняты ранее введённые временные ограничения на полёты, сообщает пресс-служба Росавиации.

В аэропорту Казани сняты временные ограничения
© РИА Новости
«В 09:30 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты», — написал пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских авиалайнеров.

Ранее Росавиация заявила о введении временных ограничений в работе аэропорта Казани для обеспечения безопасности.

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