В Германии мужчина ранил ножом четырех человек

Мужчина напал с ножом и ранил четырех человек в Фалльштедте (относится к общине Фехельде, федеральная земля Нижняя Саксония) в центральной Германии. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел около 16:30 мск. Пострадавшие - три мужчины в возрасте 18, 66 и 73 лет, а также 48-летняя женщина. Они были госпитализированы. По предварительным данным, на них напал 32-летний мужчина, который действовал "без разбора". Пострадавшие подметали тротуар или находились на своих приусадебных участках.

Подозреваемый был задержан, он не оказал никакого сопротивления полицейским. В поле зрения правоохранительных органов мужчина до сих пор не попадал. Обстоятельства происшедшего выясняются.