Три человека погибли при стрельбе после футбольного матча в США

Три человека погибли и восемь пострадали при стрельбе после футбольного матча в американском штате Миссисипи.

Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что как минимум двое неизвестных открыли стрельбу по толпе из 200—300 человек, которые праздновали победу школьной футбольной команды.

«Двоим погибшим было по 19 лет, а третьему — 25. Пострадавших доставили по воздуху в местные больницы», — говорится в материале.

Агентство отмечает, что в округе Холмс, где произошла стрельба, участились случаи перестрелок с участием молодых людей. По словам полиции, разборки могут происходить из-за территории или наркотиков.

Как добавляет CBS, ведётся поиск подозреваемых. Мотивы стрельбы устанавливаются.

Ранее один человек погиб, ещё девять пострадали в результате стрельбы около Государственного университета Теннесси в Нэшвилле.