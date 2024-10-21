ФСБ задержала гражданина Грузии по подозрению в незаконном обороте оружия

В Егорьевске сотрудники ФСБ задержали гражданина Грузии, подозреваемого в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ведомства, иностранец 1968 года рождения незаконно хранил мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8, охотничье ружье ИЖ-27, более 300 патронов, гранату РГД-5 и свыше 500 граммов дымного пороха по месту своего проживания. В его доме также были обнаружены поддельный паспорт гражданина Абхазии и поддельное удостоверение советника Представительства по работе с органами МВД, ФСБ и спецслужбами Российской Федерации.

В отношении грузина возбуждено уголовное дело по статьям 222 и 222.1 («Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов, а также взрывных устройств и взрывчатых веществ») УК РФ. Его также привлекли к ответственности по статье 18.8 («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию и режима пребывания в РФ») КоАП РФ.

Ранее сотрудники ФСБ накрыли банду, занимавшуюся незаконной добычей золота в Челябинской области.