В Москве погиб бывший топ-менеджер ЮКОСа

Труп 64-летнего Михаила Рогачева обнаружили в субботу утром. Причины смерти пока неизвестны, сообщает МК.

Тело обнаружили около 8.30 во дворе дома в Протопоповском переулке. По предварительной информации, труп погибшего находился под окнами жилого здания. Известно, что бизнесмен проживал по данному адресу.

При каких обстоятельствах наступила смерть пока не выяснено, начато расследование.

Михаил Рогачев в 90-е годы был одним из топ-менеджеров корпорации «ЮКОС». Впоследствии он занимал пост исполнительного директора группы «ОНЭКСИМ», а также работал заместителем гендиректора компании «Норильский никель».