В Петербурге арестовали организатора секты «Граждане СССР*»

В Петербурге арестовали одного из организаторов запрещенной организации «Граждане СССР*». Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

По данным канала, женщина «привлекала в секту новых адептов», участвовала в видеоконференциях и распространяла материалы экстремистского характера.

При обыске ее квартиры на улице Оптиков нашли атрибутику и печатную продукцию запрещённого общества.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности организации, в отношении которой судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

Суд отправил её под стражу.

Видео из зала суда опубликовано в официальном канале Следственного управления СКР по Петербургу. На кадрах немолодую женщину выводят из клетки в зале заседаний, конвойные надевают на нее наручники.

При этом в сообщении следователей не уточняется, в какой экстремистской организации состояла женщина.

В конце сентября сообщалось, что лидер движения «Граждане СССР» Владимир Кладинов проходит по уголовному делу о терроризме и незаконном хранении и транспортировке оружия.

*Организация признана экстремистской на территории РФ и запрещена.