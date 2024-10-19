Газопровод поврежден в Москве, эвакуировано более 120 человек

При проведении земельных работ был поврежден газопровод. Об этом в субботу, 11 октября, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

Отмечается, что по адресу улица Мосфильмовская, 31а эвакуировано 70 человек из дома. Также 60 человек эвакуировано из поликлиники, трубу уже перекрыли.

В подмосковном Королеве загорелся торговый центр. Пожарным удалось локализовать пожар на площади около 50 квадратных метров. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил источник в экстренных службах.

Ночью 16 октября пожар произошел в железнодорожном депо «Перерва» на юго-востоке столицы на улице Шоссейной, 69. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Пожар позже потушили. В очаге горения был обнаружен один погибший.

13 октября возгорание на третьем этаже Очаковских бань на западе Москвы ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Из здания удалось эвакуировать трех человек, в том числе одного ребенка.

В одной из саун здания произошло задымление. Спасателям удалось вывести из бань четырех человек, включая женщину с ребенком.