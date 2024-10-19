МЧС: спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса

Группа спасателей эвакуировала с горы Эльбрус туриста из Удмуртии. На высоте 5200 метров он запросил помощь, пишет пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что 29-летний альпинист совершал восхождение в составе зарегистрированной группы из 12 человек.

На место ЧП выдвинулись 6 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, эвакуировали мужчину и передали врачам на поляну Азау.

Причина, по которой альпинист запросил помощь, не называется.

Напомним, что гора Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, ее высота составляет 5642 метра.

Ранее сообщалось, что 15 октября спасатели МЧС России эвакуировали с Эльбруса в Кабардино-Балкарии альпиниста из Индии.