Похороны погибшей по неизвестной причине россиянки прошли в Турции

В турецком городе Орду похоронили россиянку Маргариту Караджа. Об этом пишет местная газета Orducu.

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— В Орду состоялись похороны Маргариты Караджа, причина смерти которой пока не установлена, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в церемонии прощания приняли участие не только родственники погибшей, но и жители города, а также глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар. Погребение прошло на кладбище Хатипли, говорится в статье.

Тело пропавшей без вести неделю назад гражданки РФ 15 октября обнаружили в турецкой провинции Орду на севере страны, начато расследование. Родственники 57-летней Маргариты Караджа забили тревогу 8 октября, когда она вышла из дома в районе Алтынорду и не вернулась. После этого начались поиски россиянки, были задействованы и соцсети.

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