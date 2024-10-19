Кровля цеха по производству металлопластиковых окон горит в Ростове-на-Дону. О пострадавших не сообщается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в Машиностроительном переулке в субботу, 19 октября.

«В 13:37 мск сообщение о загорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что на месте работают 4 автоцистерны, в ликвидации огня задействованы 20 пожарных.

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Очевидцы делятся в социальных сетях кадрами с места. На них видно, как в небо поднимаются клубы дыма. Площадь возгорания уточняется.