Стали известны новые детали ЧП с туристами в Охотском море

Сергей Пичугин и его сын Илья, погибшие в Охотском море, будут похоронены в разных городах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на родственников Пичугиных.

Родственники также сообщили ряд новых подробностей о фатальном происшествии с Михаилом, Сергеем и Ильей Пичугиными.

Михаил Пичугин, работавший вахтовиком на Сахалине, решил показать Шантарские острова своему брату Сергею и его 15-летнему сыну Илье. Они купили лодку «Байкат-470», запаслись едой, водой и взяли туристическое снаряжение.

Путешественники благополучно добрались до Шантарских островов, откуда Илья позвонил матери. Он был счастлив и делился эмоциями от природного ландшафта. Во время возвращения, 9 августа, туристы перестали выходить на связь. Из-за погоды поиски начались только через три дня.

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За два с лишним месяца родные направили 17 заявлений в различные инстанции с просьбой о помощи и потратили 450 тысяч рублей на частных поисковиков.

Рыбаки спустя 67 дней нашли Михаила Пичугина на лодке-катамаране, где также находились тела его родственников. Он дрейфовал два месяца в Охотском море и сумел выжить, похудев со 100 до 50 килограммов.

Ранее сообщалось, что Михаил Пичугин переведен из реанимации в отделение гастроэнтерологии Магаданской областной больницы.