Лерчек могут пересмотреть меру пресечения из-за нарушений домашнего ареста

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, грозит пересмотр меры пресечения из-за возможных нарушений условий домашнего ареста. Сотрудники ФСИН зафиксировали как минимум один ее лайк в социальных сетях. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

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Чекалина находится на домашнем аресте с 4 октября, и одним из условий меры пресечения для нее является запрет на доступ в Интернет. 9 октября Лерчек посетили сотрудники ФСИН после того, как у нее случайно сработал электронный браслет.

Предположительно, тогда же ей было предъявлено доказательство наличия доступа в интернет. Об этом стало известно уже после того, как решение о мере пресечения вступило в законную силу.

Отмечается, что сотрудники сначала просто предупредили об этом, однако в случае повторного правонарушения она может быть помещена в СИЗО, передает Telegram-канал.

Чекалину и ее бывшего супруга Артема заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста из-за срабатывания электронных браслетов. Связь с электронным браслетом Артема Чекалина, который находится под домашним арестом в другом доме, постоянно пропадает. По одной из версий, мужчина постоянно отходит от дома слишком далеко. По другой версии, виноваты радиопомехи.

Ранее стало известно, что в уголовном деле в отношении блогерши Лерчек может появиться новый фигурант. Им является IT-специалист, который имел доступ к денежным транзакциям за марафоны блогера.