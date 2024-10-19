Мошенники обвинили женщину в госизмене и выманили у нее 2,5 млн рублей

Жительница Миасса отдала мошенникам все накопления и взяла несколько крупных займов после общения с мошенниками, которые обвинили ее в госизмене и финансировании терроризма. Об этом сообщает УМВД Челябинской области.

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С заявлением в правоохранительные органы обратилась 43-летняя сотрудница одного из миасских заводов. Женщина сообщила, что прямо сейчас неизвестные пытаются оформить от ее имени кредит под залог ее квартиры.

Выяснилось, что с аферистами она общается уже несколько дней. Они убедили россиянку, что ее накопления находятся под угрозой. Звонившие заявили, что потерпевшая добровольно сообщила код от своего личного кабинета на портале Госуслуги террористам и обвинили ее в сговоре с международными преступниками, так как по ее счетам совершаются сомнительные операции.

Испуганная заводчанка сняла свои накопления, оформила несколько кредитов в банках и перевела все деньги на "безопасные счета". Общий ущерб составил 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.