Спасатели приостановили поиски пропавших у берегов Сахалина моряков

Спасатели временно свернули операцию по поиску членов экипажа грузового судна «Григорий Ловцов», перевернувшегося у берегов Сахалина в районе порта Корсаков, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Причиной стали ухудшившиеся погодные условия.

Активная фаза операции по поиску моряков с грузового судна «Григорий Ловцов» в субботу приостановлена в связи с непогодой, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что один из троих спасенных моряков перевернувшегося судна находится в реанимации. Им оказался 60-летний Леонид М. Моряка первым вытащили из воды и увезли в больницу. 38-летнего Ивана Г. доставили в медучреждение работники порта. Еще один спасенный член экипажа отказался от госпитализации. По информации МЧС, экипаж плашкоута состоял их восьми моряков. Судьба пяти из них неизвестна.

Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Сахалина 18 октября в районе порта Корсаков при перегрузке песка и щебня. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Аварийное судно отбуксировано к причалам порта.