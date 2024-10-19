Число жертв взрыва газа в Тамбовской области выросло до трех

Тело третьего погибшего нашли пожарные при разборе конструкций жилого дома после взрыва бытового газа в городе Кирсанове Тамбовской области. Об этом сообщили в МЧС России.

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Всего пострадали пять человек, уточнили в министерстве.

Взрыв бытового газа произошел в 4.55 утра. В многоквартирном жилом доме разрушена часть 4 и 5 этажа. Пожарные локализовали огонь в 5.41.

Появились первые кадры дома в Тамбовской области, где взорвался газ

Ранее сообщалось, что после взрыва спасено пять человек. Причина взрыва газа пока не известна.