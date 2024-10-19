В Старом Осколе пьяный пациент украл из больницы электрокардиограф

В Белгородской области пьяный местный житель попал в больницу, пришел в себя и украл из палаты дорогую медицинскую технику. Об этом сообщает портал "Бел.ру".

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Мужчину без сознания нашли на улице прохожие и вызвали ему скорую помощь. Нетрезвого белгородца доставили в одну из городских больниц. Ему оказали всю необходимую экстренную помощь и зафиксировали жизненно важные показатели.

Внезапно пьяный россиянин пришел в себя, увидел электрокардиограф, на котором ему только что измеряли работу сердца. Он решил украсть прибор, чтобы затем продать его и заработать денег. Отключив устройство от сети, злоумышленник спрятал его под одеждой и сбежал. Электрокардиограф он закопал в лесу, подозреваемого в краже быстро задержали. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что под Петербургом задержали подростков, которые обокрали больничное бомбоубежище и вынесли оттуда имущество на 386 тысяч рублей. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о краже. Юношей отпустили под обязательство о явке.