Появились первые кадры дома в Тамбовской области, где взорвался газ

В Сети появились первые кадры из города Кирсаново Тамбовской области, где произошел взрыв бытового газа в жилом многоквартирном доме. Соответствующие снимки в субботу, 19 октября, опубликовала пресс-служба МЧС по региону.

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На кадрах видно, что пожарная бригада продолжает полив балкона на третьем этаже, который получил наибольшие повреждения, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

Согласно предоставленному снимку на сайте, разной степени повреждения получили все этажи четырехэтажного здания. На земле около дома лежит мусор и элементы здания, обрушившиеся при взрыве.

Два человека погибли после взрыва в жилом доме в Тамбовской области

В результате взрыва бытового газа в Тамбовской области погибло два жителя многоквартирного жилого дома. Согласно информации от главы региона, взрыв произошел на четыре этажа и повлек за собой разрушения. Спустя почти час после хлопка — в 5:41 — пожарным удалось локализовать образовавшееся возгорание. Всех людей из здания эвакуировали, им оказывается необходимая помощь.