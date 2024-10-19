Два человека погибли после взрыва в жилом доме в Тамбовской области

Два человека погибли в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Тамбовской области. Жильцы дома эвакуированы, пожар локализован, сообщил глава региона Максим Егоров в своем телеграм-канале.

В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме

"Сегодня в 04:55 [мск] в Кирсановском муниципальном округе произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Кирсанов, ул. Коммунистическая, д. 29. Взрыв произошел на 4-м этаже, есть разрушения. На место оперативно выехали все необходимые службы, пожар был локализован в 05:41 [мск]. <…> По предварительной информации, два человека погибли", - написал он.

Егоров добавил, что в медучреждение были доставлены восемь человек, пять отказались от госпитализации.

На месте работают все необходимые службы, жильцам оказывается помощь, уточнил губернатор.