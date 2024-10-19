За госизмену и шпионаж в первом полугодии в РФ осудили 70 человек

Российские суды вынесли в первом полугодии этого года приговоры 70 лицам по обвинению в госизмене или шпионаже, один из них осужден на пожизненное лишение свободы. Об этом свидетельствует судебная статистика Судебного департамента при Верховном суде, которую изучил корреспондент ТАСС.

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В первом полугодии по ст. 275 УК РФ (госизмена) осуждены 52 человека, в том числе один - к пожизненному заключению. При этом 22 подсудимых получили приговоры за покушение на госизмену. Четверых, помимо лишения свободы, суд лишил специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград. За шпионаж (ст. 276 УК РФ) в первом полугодии были осуждены 18 человек. Кроме того, еще двум подсудимым вынесли приговоры по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях содействия в деятельности направленной против безопасности Российской Федерации при отсутствии признака госизмены).

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Согласно ранее публиковавшейся судебной статистике, за весь 2023 год по статьям о государственной измене и шпионаже в России были осуждены 48 человек (по ст. 275 УК РФ были осуждены 39 россиян, по ст. 276 УК РФ - 9 иностранцев).

В 2022 году за госизмену были осуждены 16 человек, за шпионаж - 1.