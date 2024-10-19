Срок следствия по делу Тимура Иванова продлили

Следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, продлили из-за особой сложности, связанной в том числе с давностью преступления. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Представленные органом следствия материалы подтверждают наличие обстоятельств, свидетельствующих об особой сложности уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершенного преступления", - сказано в материалах.

Задержан замминистра обороны Тимур Иванов

В документе уточняется, что решение продлить срок следствия до 23 декабря также обусловлено необходимостью провести большое количество следственных действий на территории различных субъектов России, объемом материалов уголовного дела, а также сложными и длительными судебными экспертизами. При этом отмечается, что сведений о неэффективной организации расследования в суд не поступало.