Размозжившую череп российскому младенцу няню отправили в СИЗО

В Санкт-Петербурге суд арестовал работавшую няней 24-летнюю россиянку, подозреваемую в причинении смерти по неосторожности. Об этом в пятницу, 18 октября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

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По данным издания, женщина осталась с младенцам и случайно размозжила ему череп, выронив во время купания. Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти, но спасти ему жизнь медикам не удалось. Женщину задержали. Суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении подозреваемой на время следствия в СИЗО.

17 марта сообщалось, что в Москве няня решила отучить четырехлетнего ребенка кусаться и попала под проверку полиции.