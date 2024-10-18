В горшках у жены бывшего мэра Сочи нашли 47 миллионов рублей

Оперативники обнаружили 47 миллионов рублей в цветочном горшке и в коробках из-под обуви во время обысков в квартире жены бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской на Центральном бульваре в Москве. Об этом в пятницу, 18 октября, написал Telegram-канал Mash.

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По информации СМИ, в квартире площадью 320 квадратов также были найдены серебряные канделябры, иконы Николая II, а также мраморные бюсты самого Николая II, его жены и императрицы Александры Федоровны.

Кроме того, там находилось множество часов, икон и других предметов культурной ценности, передает Telegram-канал.

В начале сентября сообщалось, что у семьи заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова, против которого возбудили уголовное дело о взятке, в собственности находилась недвижимость на 120 миллионов рублей.