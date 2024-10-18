Пожар произошел на заводе по выпуску картофеля фри под Калининградом

В ангаре строящегося завода по производству картофеля фри в Калининградской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

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Уточняется, что возгорание произошло в ангаре строящегося завода в поселке Загородное Черняховского района. Огонь распространился на площади в две тысячи квадратных метров.

«На месте работают 44 огнеборца и 15 единиц техники МЧС России. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в тексте.

Данных о пострадавших пока нет. Территория вокруг ангара оцеплена.