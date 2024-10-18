В Калининградской области локализовали пожар в ангарах пищевого завода

Пожар в ангарах завода по производству картофеля фри в городе Черняховске Калининградской области локализован на территории в 5 тысяч квадратных метров, повреждено девять ангаров. По данным пресс-службы МЧС России, пострадавших в результате инцидента нет.

«Пожар в Калининградской области локализован на площади 5 тысяч квадратных метров. Повреждены девять ангаров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время сотрудники МЧС продолжают ликвидировать очаги возгорания на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сосредоточившись на внутренней обшивке.

До этого сообщалось, что площадь пожара на заводе в Черняховске составляет 2 тысячи квадратных метров. На место прибыли 44 пожарных и 15 единиц техники.

В сентябре здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики «Три слона» сгорело в результате пожара в столице Алтайского края Барнауле. Фабрика сотрудничает со многими иностранными компаниями и поставщиками.