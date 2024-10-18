Раскрыты подробности о россиянах, попавших в пожар в Турции

Пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказала подробности о российских туристах, которые попали в пожар в турецкой Бельдиби.

Как рассказали в АТОР, при пожаре в отеле Imperial Sunland Resort никто из россиян не пострадал. В данный момент всем туристам предложили альтернативное размещение в другом отеле. При этом соответствующие службы проверяют информацию о том, что туристы оказались заблокированы в собственных номерах.

«Ранее российские СМИ написали, что при возгорании в пятизвездочном отеле близ Антальи туристы оказались заблокированными в номерах. Эта информация на текущий момент туроператорами не подтверждается, но дополнительно проверяется», — сообщили в АТОР.

Ранее в пятизвездочном отеле Imperial Sunland resort в Бельдиби произошел пожар. В СМИ также появилась информация о том, что во время пожара туристы из России не могли выбраться из своих номеров.