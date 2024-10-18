Трепова перестала общаться с родными

Осужденная за терроризм Дарья Трепова не связывается с родственниками уже несколько месяцев, сообщает Telegram-канала «Mash на Мойке». Ее мать жалуется, что не получает от нее писем, а информацию о состоянии и местонахождении дочери узнает только из новостей, где упоминается подозрение на расстройство личности, депрессию и госпитализацию в тюремную больницу при исправительной колонии №2 в Мордовии.

По данным канала, после вынесения приговора Трепова продолжала писать письма домой, обещая держать родственников в курсе своего положения. Однако перестала это делать с момента попадания в больницу.

Ранее апелляционный военный суд признал законным приговор Треповой, признанной виновной в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Она приговорена к 27 годам лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей. Во время судебного заседания Трепова сказала, что ей очень больно из-за того, что собственная наивность привела к таким последствиям.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе на Университетской набережной, где проходил творческий вечер военкора. Татарский скончался после подрыва взрывчатки, заложенной в статуэтке, которую ему подарила Дарья Трепова на этом мероприятии.