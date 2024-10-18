Стало известно, кем был сгоревший в автомобиле в Королеве мужчина

В подмосковном Королеве мужчиной, сгоревшим в собственной машины, оказался бывший 51-летний шеф-повар «Кофемании» Виталий Карсаев. Рассматривается версия, что он мог покончить с собой. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

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— Накануне вечером останки 51-летнего Виталия Карсаева нашли в его «хонде-пилот» в полутора километрах от его дома. Рядом с ним лежали несколько огнестрелов, официальное разрешение на оружие было. В машине мужчина жил последние полтора месяца: поругался с экс-супругой на фоне бракоразводного процесса, она выгнала его из квартиры. Идти было некуда, стал жить в авто, — пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала со ссылкой на близких мужчины, в последние месяцы у Виталия были серьезные проблемы — накопились долги, судебные приставы наложили арест на имущество, в том числе на машину. Он сильно пил. Как утверждает бывшая супруга, несколько раз говорил ей, что больше так жить не может и хочет свести счеты с жизнью.

Его отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Виталий Карсаев приехал в Москву из Ставрополя. Карьеру начинал в ресторане «Духан Шаво». В 2003-м устроился в «Кофеманию» и уже через год стал шеф-поваром. В одном из последних интервью Карсаев рассказывал, что любит учиться, в том числе набираться опыта у зарубежных коллег.

Ранее в пятницу, 18 октября, стало известно, что в подмосковном Королеве следователи проводят проверку по факту обнаружения мужчины, сгоревшего в собственной машине, в которой он жил. У него было много долгов, а в последнее время он жаловался на тяжелую жизнь, что привело к «выгоранию» и желанию уйти на тот свет.