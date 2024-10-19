Два трупа нашли в салоне авто рядом с аэропортом Домодедово

Недалеко от аэропорта Домодедово были обнаружены два трупа в машине, сообщает MK.RU. Тела молодого мужчины в возрасте 26 лет и его знакомой, 21-летней девушки, были найдены в салоне автомобиля «Газель» днем в пятницу, 18 октября.

Машина была припаркована на дороге, ведущей от микрорайона Авиационный к аэропорту Домодедово. Предполагается, что причиной смерти обоих стало отравление выхлопными газами автомобиля. Машина была заперта изнутри, а ключи от зажигания находились в замке. Проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что тело бывшего шеф-повара «Кофемании» было обнаружено в сгоревшем автомобиле Honda, в котором он жил после развода с женой в Королеве. Рассматривается версия, что мужчина мог покончить с собой.

СМИ: Тело мужчины обнаружили в припаркованной машине в Отрадном

До этого труп мужчины с признаками насильственной смерти нашли в Боровском проезде Москвы. По данным ведомства, на теле жертвы обнаружено ножевое ранение. Солнцевская межрайонная прокуратура инициировала доследственную проверку, идет установление лица, совершившего преступление. По итогам расследования будет возбуждено уголовное дело по факту убийства.