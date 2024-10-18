В Подмосковье с рельсов сошли несколько вагонов грузового поезда

Прокуратура начала проверку по факту схода несколько вагонов грузового поезда в Сергиево-Посадском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

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"По предварительным данным, сегодня днем на путях необщего пользования произошел сход двух хвостовых вагонов поезда. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются Московско-Ярославской транспортной прокуратурой", - говорится в сообщении.

По результатам проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.