Жителя Керчи приговорили к 13 годам за госизмену

Верховный суд Крыма назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима по делу о госизмене жителю Керчи Владиславу Кислякову, передававшему СБУ данные о дислокации ПВО России у Крымского моста, сообщила российская Генпрокуратура. RT на русском

«Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому установлено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев после отбывания основного наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении. ТАСС

Отмечается, что данные, которые россиянин передавал представителю минобороны Украины, были точными. ВСУ могли их использовать, чтобы наносить огневое поражение по армии РФ. Ura.Ru