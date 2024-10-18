В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 17 млн рублей

В Санкт-Петербурге мошенники выманили у 80-летнего пенсионера почти 17 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам пострадавшего, который обратился в полицию Приморского района города, ему позвонил неизвестный и убедил перевести накопленные средства на «безопасный счет». Звонивший пояснил, что часть денег нужно обналичить и передать курьеру.

Мужчина выполнил все указания неизвестного. Он снял со счета и передал приехавшему к нему «курьеру» 8 614 000 рублей, а потом через банкомат перевел на указанные счета еще 8 216 290 рублей. Таким образом преступники выманили у пенсионера 16 830 290 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Ведется розыск аферистов.

Ранее жительница Энгельса Саратовской области стала жертвой мошенников, которые прислали ей сообщение о розыгрыше призов на одном из маркетплейсов. Она перешла по ссылке в сообщении и ввела данные своей карты, после чего со счета списались 123 тысячи рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.