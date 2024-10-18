В городе-спутнике Запорожской АЭС вернули свет

В городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодаре восстановили подачу электричества, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости. По ее словам, в настоящее время проводится поэтапное подключение районов города.

Авария была за пределами города. На данный момент подача электричества в город восстановлена. Идет сбор схемы и поэтапное подключение, — рассказала Яшина.

18 октября администрация Энергодара сообщала, что практически весь город остался без электроэнергии. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной аварийного отключения.

Как напомнил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, город регулярно подвергается ударам со стороны ВСУ. Это, в том числе, приводит к перебоям с электричеством, объяснил Рогов.

Так, 15 октября украинская армия ударила по Энергодару артиллерийскими снарядами и беспилотниками. По словам Рогова, главной целью атаки украинских БПЛА могла быть подстанция «Луч». Рогов подчеркнул, что она снабжает город-спутник Запорожской АЭС электроэнергией.