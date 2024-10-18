В Санкт-Петербурге пассажирский автобус провалился в яму с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

По данным портала, инцидент произошел около метро Автово на Кронштадской улице города. По информации издания «Фонтанка», в транспортном средстве были пассажиры. Уточняется, что никто не пострадал.

В обслуживающей маршрут пассажирской компании «Фонтанке» сообщили, что автобус провалился из-за прорыва трубы и последовавшего «подмыва грунта».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске три человека заживо сварились в яме с кипятком в подвале лицея. Следком установил причастность к трагедии экс-директора учебного учреждения.