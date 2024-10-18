СК нашел похищенный комплекс МО РФ стоимостью более 244 млн рублей в Балашихе

СК арестовал трех человек по подозрению в хищении у Минобороны РФ комплекса, который состоит из 15 объектов недвижимости и стоит более 244 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет в своем телеграм-канале.

Следователи установили, что экс-начальник "Главного управления обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий "Строительного управления Московского региона" МО РФ Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потатов с 2019 по 2021 год во время признания банкротом одной из компаний похитили комплекс.

Главное военное СУ СК РФ возбудило уголовное дело в отношении трех фигурантов. Хамовнический районный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, уточнил СК.

Ранее столичный суд продлил до 22 января 2025 года арест экс-начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина. Он обвиняется в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей.

Шамарина арестовали 23 мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По статье ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Сначала свою вину генерал не признавал, в связи с чем уголовное дело завели на основе показаний четверых свидетелей, которые были осуждены за мошенничество. Однако позже Шамарин все же признал вину, но частично.