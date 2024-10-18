Летевший из-за границы российский самолет экстренно сел в другом месте

Самолет российской авиакомпании S7, летевший из-за границы, совершил незапланированную посадку в другом месте. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

16 октября Airbus A320 следовал из Баку, Азербайджан, в новосибирский аэропорт Толмачево. Во время полета экипаж воздушного судна сообщил, что одному из пассажиров стало плохо на борту.

Пилоты экстренно сели в Омске. Отмечается, что из 157 пассажиров и шести членов экипажа никто не пострадал.

В тот же день другой самолет авиакомпании «Азимут» повредил шасси при аварийной посадке во Внуково. Пилотам пришлось срочно сажать лайнер из-за течи гидрожидкости, при касании земли из-под воздушного судна пошли искры.