В Приморье мужчину осудили за убийство семейной пары

Приморский краевой суд признал жителя Дальнегорска виновным в убийстве семейной пары и назначил ему наказание в виде 18 лет в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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"На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Приморского края, суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Дальнегорска. Приморский краевой суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и с учетом позиции прокурора назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

Как было установлено в суде, в феврале 2023 года в Дальнегорске у осужденного произошел конфликт с охранником магазина, из-за чего последний получил три удара ножом. Когда в магазин приехала жена погибшего мужчины, осужденный напал и на нее, чтобы скрыть первое преступление. К месту преступления жену сторожа привез их сын, который ждал ее на улице. После долгого отсутствия матери он также прошел в помещение, где преступник пытался убить и его, но не смог. После этого фигурант сбежал и несколько дней скрывался от полиции.

Уточняется, что мужчина признан виновным по п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление) и ч. 3 ст. 30, п. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц,с целью скрыть другое преступление).