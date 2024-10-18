ФСБ задержали украинскую шпионку за шпионаж для СБУ

Задержана украинская шпионка, передававшая СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины, 2001 года рождения, которая передавала в службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах Российской Федерации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Херсонской области инициативно установила контакт с представителями украинской спецслужбы и по заданию куратора осуществила сбор и пересылку посредством интернет-мессенджера Telegram сведений о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области", - говорится в сообщении.