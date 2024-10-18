Арестованный экс-замгубернатора Брянской области подозревается в крупной взятке

Арестованный бывший замгубернатора Брянской области Александр Петроченко подозревается в получении особо крупной взятки. RT на русском

«Петроченко проходит по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере)», - сказано на сайте суда. Ранее сообщалось, что он арестован до 14 декабря 2024 года. ТАСС

Если его признают виновным, суд может назначить Петроченко наказание в виде лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового. Кроме того, бывший заместитель главы российского региона рискует потерять право занимать определенные должности на срок до 15 лет. Газета.Ru