Задержан россиянин, изнасиловавший 79-летнюю пенсионерку

В Екатеринбурге полиция задержала 28-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании 79-летней пенсионерки. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает Ura.ru.

Следственные органы возбудили против него уголовное дело. Он уже признал себя виновным в предъявленном обвинении.

Отмечается, что вечером 17 октября пожилая женщина сама обратилась в полицию и сообщила о случившемся у нее дома, передает издание.

Уборщик из Италии использовал свое визуальное сходство с актером Киану Ривзом, чтобы насиловать женщин. Мужчина по имени Убальдо Манули работал сборщиком мусора в Риме. В приложениях для знакомств он называл себя спортсменом и любителем животных. Кроме того, он всегда подчеркивал свое сходство со знаменитым актером. Он часто рассказывал женщинам о том, как устроен мир шоу-бизнеса, и о своей любви к игре на фортепиано, чем и привлекал женский пол.

11 октября глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании изнасилования мигрантом школьницы в Ленинградской области. В городе Кириши на приезжего из Средней Азии подала заявление опекун 13-летней девочки. По предварительным данным, 9 октября школьница была в гостях, где находился мигрант, который и совершил развратные действия в отношении нее.