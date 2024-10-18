Экс-замглавы Минобороны Попов отказался давать показания на допросе в СК

Бывший замглавы Минобороны генерал армии Павел Попов решил отказаться от дачи показаний следователям СК, которые расследуют его дело. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Попов принципиально отказывается от дачи показаний по своему уголовному делу. Он ссылается на всех допросах на статью 51 Конституции РФ, которая дает право не давать показания против себя самого и своих близких", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за его счет, действуя совместно с заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым. Общая сумма незаконного обогащения составила более 60 млн рублей.

Как полагают в СК, Попов обустроил за счет парка свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья, и через подчиненных принуждал директоров фирм, связанных договорами с парком, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. После постройки дома и благоустройства участка площадью около трех гектаров Попов продолжил обеспечивать за счет парка его техобслуживание.