Суд в Москве арестовал счета генерала Шамарина, заблокировав 2 млн рублей

В Москве суд арестовал банковские счета экс-начальника главного управления связи Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя правоохранительных органов.

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"Суд по ходатайству следствия наложил арест на банковские счета Шамарина, заблокировав 2 млн рублей генерала", - сказал он.

По словам источника, также был арестован автомобиль Mercedes-Benz GLE, принадлежащий супруге офицера. Приблизительная стоимость машины составляет около 20 млн рублей. 17 октября суд продлил срок содержания под стражей Шамарину. По данным следствия, он получал деньги с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство.