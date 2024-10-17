В Москве арестовали пятерых членов преступной группы из 90-х

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для пятерых членов организованной преступной группы, действовавшей в 90-е годы. Об этом пишет пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что в СИЗО были отправлены Евгений Стерлядкин, Виктор Волков, Алексей Калмынин, Олег Мальцев и Александр Тулупов.

Следователи возобновили уголовное дело 2006 года по факту безвестного исчезновения гражданина и предъявили обвинение бывшим участникам преступной группировки.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Москве семь членов ОПГ. Им предъявили обвинения в пяти убийствах и одном покушении на жизнь.

По данным следствия, преступления были совершены с помощью огнестрельного оружия в составе группы в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года.

В столичном главке СК РФ отметили, что двое из семи обвиняемых были арестованы после задержания. В отношении остальных следствие ходатайствовало перед Замоскворецким судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.